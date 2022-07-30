«Факел» — «Динамо»: Фомин покинул поле в конце первого тайма из-за травмы
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Факела».
Вероятно, 25-летний россиянин получил повреждение в середине первого тайма, когда заработал пенальти в ворота воронежской команды.
Фомин был заменен на 39-й минуте, футболист покидал поле, хромая. Вместо него вышел полузащитник Лука Гагнидзе.
Матч с «Факелом» стал для Фомина третьим в сезоне-2022/23. На счету игрока 1 гол в нынешнем сезоне — он забил в игре 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).
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|1
|0
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|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
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|1
|1
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|
7
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|
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|2
|0
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|
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|Факел
|2
|0
|1
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|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
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|0
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16
|Урал
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|0
|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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|Г
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|
Эдуард Сперцян
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|4
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|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
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|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
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|1
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|
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Локомотив
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