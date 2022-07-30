«Факел» — «Динамо»: Фомин покинул поле в конце первого тайма из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Факела».

Вероятно, 25-летний россиянин получил повреждение в середине первого тайма, когда заработал пенальти в ворота воронежской команды.

Фомин был заменен на 39-й минуте, футболист покидал поле, хромая. Вместо него вышел полузащитник Лука Гагнидзе.

Матч с «Факелом» стал для Фомина третьим в сезоне-2022/23. На счету игрока 1 гол в нынешнем сезоне — он забил в игре 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).