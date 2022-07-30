«Факел» — «Динамо»: Смолов сделал дубль во втором матче подряд

Нападающий «Динамо» Федор Смолов увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура РПЛ против «Факела» — 2:0.

На 44-й минуте Смолов пробил в дальний от себя правый от себя угол ворот с линии штрафной воронежской команды.

Этот гол стал для Смолова вторым в матче — до этого он реализовал пенальти.

31-летний россиянин сделал дубль во второй игре подряд: он также забил 2 мяча в игре 2-го тура против «Торпедо» (4:0) на прошлой неделе. Всего на счету Смолова 4 гола и 2 результативных передачи в 3 встречах сезона-2022/23.