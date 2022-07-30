«Факел» — «Динамо»: Смолов сделал дубль во втором матче подряд
Нападающий «Динамо» Федор Смолов увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура РПЛ против «Факела» — 2:0.
На 44-й минуте Смолов пробил в дальний от себя правый от себя угол ворот с линии штрафной воронежской команды.
Этот гол стал для Смолова вторым в матче — до этого он реализовал пенальти.
31-летний россиянин сделал дубль во второй игре подряд: он также забил 2 мяча в игре 2-го тура против «Торпедо» (4:0) на прошлой неделе. Всего на счету Смолова 4 гола и 2 результативных передачи в 3 встречах сезона-2022/23.
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|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
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|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
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|
9
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|0
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|3
|
10
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|0
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|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
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|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
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