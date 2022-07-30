Болельщики «Факела» следят за матчем с «Динамо» из бизнес-центра рядом со стадионом, поскольку все места на трибунах заняты

Болельщики «Факела» следят за матчем с «Динамо» из бизнес-центра рядом со стадионом

Болельщики «Факела» следят за матчем 3-го тура РПЛ против «Динамо» из бизнес-центра рядом со стадионом.

Не все желающие смогли купить билеты, так как несколько трибун воронежского Центрального стадиона профсоюзов закрыты из-за реконструкции. Некоторые болельщики решили последить за игрой, выйдя на балконы находящегося рядом с ареной бизнес-центра.

На трибунах Центрального стадиона профсоюзов находятся около 16 тысяч человек, игра с «Динамо» является для «Факела» первой домашней в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что воронежский клуб продал более 12 тысяч сезонных абонементов, что является лучшим показателем в РПЛ.