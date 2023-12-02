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Сегодня, 15:53

Матч «Факела» и «Балтики» в РПЛ завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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«Факел» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 17-го тура РПЛ — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время. В этой встрече четверо игроков получили желтые карточки (трое — из калининградской команды).

«Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. У «Балтики» 13 баллов и 14-я строчка.

Следующие свои матчи в РПЛ команды проведут 10 декабря. Клуб из Воронежа сыграет с «Динамо», а «Балтика» встретится с «Рубином».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:0
Балтика

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
17
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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