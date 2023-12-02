Матч «Факела» и «Балтики» в РПЛ завершился нулевой ничьей

«Факел» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 17-го тура РПЛ — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время. В этой встрече четверо игроков получили желтые карточки (трое — из калининградской команды).

«Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. У «Балтики» 13 баллов и 14-я строчка.

Следующие свои матчи в РПЛ команды проведут 10 декабря. Клуб из Воронежа сыграет с «Динамо», а «Балтика» встретится с «Рубином».