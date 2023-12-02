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Сегодня, 15:53

Кузьмичев считает, что «Спартак» способен побороться за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в этом сезоне.

«Способен ли «Спартак» бороться за серебро? Думаю, они и за чемпионство могут побороться, но все будет зависеть от самого «Спартака». Если они стабилизируют игру, то могут бороться за самые высокие места. Состав нынешнего «Спартака» это точно позволяет. Другое дело, как этим всем управлять. Посмотрим, что будет дальше. Но вроде бы команда приходит в норму», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» с 27 очками после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. 3 декабря красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-spartak-sposoben-poborot-sya-za-chempionstvo-sostav-tochno-pozvolyaet/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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