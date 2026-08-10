«Факел» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ

Матч 3-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ахматом» завршился вничью — 0:0.

Встреча прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

«Факел» набрал первое очко в сезоне-2026/27 и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, грозненцы с двумя очками — на 12-й строчке.

В следующем туре воронежская команда 15 августа на выезде сыграет с ЦСКА, «Ахмат» в этот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».