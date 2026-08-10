«Краснодар» стал единоличным лидером: таблица РПЛ после 3-го тура

В понедельник, 10 августа, матчем «Факел» — «Ахмат» (0:0) завершился 3-й тур РПЛ.

«Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1) и стал единственной командой, которая одержала три победы на старте чемпионата.

«Зенит» уступил «Родине» (1:2), махачкалинское «Динамо» — «Динамо» (1:3).

РПЛ: результаты всех матчей 3-го тура

В 4-м туре встречаются: 14 августа «Оренбург» — «Локомотив» (17.00);

15 августа «Родина» — «Акрон» (14.00), ЦСКА — «Факел» (16.15), «Ростов» — «Рубин» (18.30), «Краснодар» — «Ахмат» (20.45);

16 августа «Зенит» — «Динамо» (14.30), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (17.00), «Балтика» — «Спартак» (19.30).