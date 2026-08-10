Садыгов обжаловал в CAS решение о запрете на футбольную деятельность

Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о пожизненном запрете на футбольную деятельность, сообщает пресс-служба суда.

Заседание по иску Садыгова к Российскому футбольному союзу (РФС) состоится 14 октября.

7 ноября 2025 года Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно запретил Садыгову осуществлять футбольную деятельность из-за действий, которые привели к утрате «Химками» профессионального статуса.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня 2025 года. Ранее клуб из-за финансовых проблем не получил лицензию на сезон-2025/26 и лишился возможности выступать в РПЛ. Позднее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.