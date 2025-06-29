Главный тренер ЦСКА Челестини удивлен уровнем полузащитника Кисляка

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением об уровне игры молодых футболистов армейской команды.

— Как оцените уровень молодежи ЦСКА?

— У нас много игроков и из Академии, которые тренируются с клубом. Кисляк очень хорош. Лукин тоже. Мы можем развить их. Я удивлен уровнем Кисляка. Это большая личность.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».