Карпин — о высказывании Радимова про Бителло: «Хороший футболист, уезжать ему точно не надо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал высказывание Владислава Радимова о полузащитнике «Динамо» Бителло.

— Радимов назвал Бителло клоуном. Это правда или нет?

— Не знаю. Футболист «Динамо», хороший. Уезжать ему точно никуда не надо.

— Сейчас популярно видео, где вы играли с Хаби Алонсо. Вы готовы его пригласить на Братский кубок?

— Слежу за его карьерой. Виделись с ним, когда был в Сан-Себастьяне. Мы с ним не каждый день созваниваемся. Но если он и приедет на Братский кубок, то это не ко мне вопрос, а к руководству «Динамо».

Ранее Радимов раскритиковал хавбека за поведение на церемонии вручения премии «Winline Герои РПЛ». Игрок вышел на сцену с жевательной резинкой во рту, что, по мнению Радимова, является проявлением неуважения. Он отметил, что будет рад, если бразилец уедет из России.