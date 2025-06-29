Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 июня, 14:33

Карпин — о высказывании Радимова про Бителло: «Хороший футболист, уезжать ему точно не надо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал высказывание Владислава Радимова о полузащитнике «Динамо» Бителло.

— Радимов назвал Бителло клоуном. Это правда или нет?

— Не знаю. Футболист «Динамо», хороший. Уезжать ему точно никуда не надо.

— Сейчас популярно видео, где вы играли с Хаби Алонсо. Вы готовы его пригласить на Братский кубок?

— Слежу за его карьерой. Виделись с ним, когда был в Сан-Себастьяне. Мы с ним не каждый день созваниваемся. Но если он и приедет на Братский кубок, то это не ко мне вопрос, а к руководству «Динамо».

Ранее Радимов раскритиковал хавбека за поведение на церемонии вручения премии «Winline Герои РПЛ». Игрок вышел на сцену с жевательной резинкой во рту, что, по мнению Радимова, является проявлением неуважения. Он отметил, что будет рад, если бразилец уедет из России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бителло
Валерий Карпин
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
Читайте также
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Старый болельщик

    Только и ищет повод обосрать кого-нибудь не из своего болота.

    29.06.2025

  • zg

    Кловен,вадя,тут один,это ты!)Так че там с Динамо то было?А?:rofl::rofl::rofl:

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Неинтересно общение с клоуном-вруном! С Турцией Зенит практически не играл, помню только как Семак прошёл Фенербахче в 1/16 ЛЕ (3:1), был на этом матче С Португалией у Зенита: Порто 2-2-0 Бенфика 4-0-4 и средненький клубик (6-0) по сумме двух встреч, Бешикташ (1-1, 2005) Спартак влетал и туркам и португалам СИСТЕМАТИТЕСКИ в районе (3-10) Зенит - Динамо 9:3 !!!!!!!!! Это на Века ))):innocent:

    29.06.2025

  • zg

    Да ты ядрен дурак!))))Еще и предвзятый!А че Севилью не помянул,вынесенную нами 5-1?!Вы команды такого уровня с таким счетом и близко не трахали,лошарики!Вам под хвост и турки и потругашки совали!)))))ПыСы-и да?Че там с Динамо то было?Какой счет?!

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Кратенько о кб лузерах и победителях: Лига Чемпионов Спартак - Валенсия 0-6 __ 2 поражения Зенит - Валенсия 5-2__ 2 победы Спартак - Лион 1-4__ ничья, поражение Зенит - Лион 8-2___ 3 победы, ничья Спартак - Порту 3-10 Зенит - Порту 5-2_____ Лига Чемпионов Спартак - Бавария 7-21__Лига Чемпионов Зенит - Бавария 5-1 Спартак - АЕК 1-2 Зенит - АЕК 13-3 Спартак - Бордо 2-4___ Лига Чемпионов Зенит - Бордо 3-2 -------------- Итого: Спартак = 18 матчей, 0 побед, 5 ничьих, 13 поражений, мячи 14-47 Зенит = 19 матчей, 13 побед. 6 ничьих, 0 поражений, мячи 39-12 О, КАК!!!:soccer:

    29.06.2025

  • zg

    Напомни,лазурный,как вы там у Динамо отгрызли?А?Какой счет был?А,еще,каковы ваши "достижения" в ЛЧ?Есть там еще те,кто вас не имел?:rofl::rofl::rofl::rofl:

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    За потугами московских лузеров-неудачников тоже интересно наблюдать = = 1-7 Аднака:innocent::laughing:

    29.06.2025

  • zg

    Радиму бы больше за своими бразило-россиянами наблюдать!

    29.06.2025

    • Главный тренер ЦСКА Челестини удивлен уровнем полузащитника Кисляка

    Полузащитник «Динамо» Карраскаль вылетел в Россию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    3
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    4
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости