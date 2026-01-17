Челестини — о трансфере Баринова: «У него есть лидерские качества на поле»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил трансферную кампанию клуба в зимнее окно. Армейцы подписали 18-летнего нападающего Максима Воронова из «Урала», 24-летнего форварда Луисано Гонду из «Зенита» и 29-летнего полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

— Все трое обладают уникальными качествами для команды. Все эти игроки очень важны для нас. Воронов — игрок с большим будущим. Конечно, ему еще нужно расти, но, на мой взгляд, клуб сделал очень разумное вложение, пригласив его. Что касается Гонду — мы видели, с какими трудностями наша команда столкнулась в первые полгода в плане завершения. Баринов — совсем другой игрок, он настоящий профессионал. Он хороший игрок, и это не обсуждается. Но главное — у него есть лидерские качества на поле. Он активно общается с командой, а нам это важно.

Конечно, нам нужно больше игроков, в конце концов, ушел Дивеев, а пришел Гонду, у которого не совсем та позиция. Поэтому нам нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера, — сказал Челестини в новом выпуске FONtour от FONBET.