Баринов: «Я пришел в ЦСКА, чтобы помочь команде завоевывать медали и кубки»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к болельщикам красно-синих и рассказал, с какой целью он пришел в команду.

«Дорогие болельщики, я пришел в футбольный клуб ЦСКА, чтобы помочь команде завоевывать медали и кубки, поэтому не буду много говорить, постараюсь все делать на футбольном поле», — сказал Баринов в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

13 января футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).