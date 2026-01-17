Кисляк о задачах ЦСКА: «Понятно, цель всегда одна»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал задачи ЦСКА на остаток сезона.
— Понятно, цель одна всегда. И так как мы выступили первую часть сезона достаточно хорошо, то она, наверное, остается. И хочется, понятно, бороться всегда за самые высокие места.
Брать на себя ответственность? Я всегда чувствую ответственность. И мне нравится брать ее на себя. Большое давление бывает, скорее, когда ты только начинаешь, потому что тебе важно зайти и закрепиться. И это, наверное, больше давит на тебя, — сказал Кисляк в новом выпуске FONtour от FONBET.
ЦСКА после 18 туров занимает 4 место с 36 очками, у лидирующего «Краснодара» — 40 баллов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Илья Дятлов
Родина
|2
|0
|2
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