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17 января, 14:45

Кисляк о задачах ЦСКА: «Понятно, цель всегда одна»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал задачи ЦСКА на остаток сезона.

— Понятно, цель одна всегда. И так как мы выступили первую часть сезона достаточно хорошо, то она, наверное, остается. И хочется, понятно, бороться всегда за самые высокие места.

Брать на себя ответственность? Я всегда чувствую ответственность. И мне нравится брать ее на себя. Большое давление бывает, скорее, когда ты только начинаешь, потому что тебе важно зайти и закрепиться. И это, наверное, больше давит на тебя, — сказал Кисляк в новом выпуске FONtour от FONBET.

ЦСКА после 18 туров занимает 4 место с 36 очками, у лидирующего «Краснодара» — 40 баллов.

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Матвей Кисляк
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
5
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
6
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
12
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
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