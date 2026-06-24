Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2030 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, собирается ли он выступать на чемпионате мира по футболу 2030 года.

24 июня форварду исполнилось 39 лет. ЧМ-2030 может стать для него седьмым в карьере.

«Не знаю. Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Это кажется еще слишком далеким... Но, как я уже говорил, я живу одним днем и сосредоточен на настоящем моменте», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

На групповом этапе ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дубль в матче с Австрией (2:0) и помог сборной Аргентины досрочно выйти в плей-офф турнира.

28 июня Аргентина завершит групповой этап ЧМ-2026 матчем с Иорданией.