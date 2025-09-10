Челестини — о «Ростове»: «Он играет в низком блоке. Такие команды сложно двигать»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру «Ростова» в преддверии очного матча восьмого тура РПЛ, который пройдет 14 сентября в Ростове-на-Дону.

«Очень сложная система у «Ростова». Эта команда играет в низком блоке. Такие команды сложно двигать. Будет вертикальная игра. Важно быть внимательными на стандартах. Легких матчей в РПЛ не бывает. Даже 5:1 с «Ростовом» — это история одного матча.

Матеус Алвес вернется завтра. Будет с нами в матче с «Ростовом». Мы с ним разговаривали на этой неделе. Я общаюсь со всеми игроками в сборных. Он немного устал, но поедет с нами», — сказал швейцарский специалист.

ЦСКА после семи матчей чемпионата России набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице, у «Ростова» пять очков и 14-е место.

20-летний бразильский полузащитник Матеус Алвес в сезоне-2025/26 в 10 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.