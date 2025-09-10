Челестини: «Нам необходимы еще два-три игрока для усиления, мы ждем нападающего»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о необходимости усилить состав. По словам специалиста, ему требуется еще два-три футболиста.

— Нужен ли ЦСКА форвард?

— Мы ждем нападающего. Давно сказал, что нам нужны игроки. Мы не ожидали, что [защитник Виллиан] Роша нас покинет. Нам необходимы еще два-три [игрока для] усиления. Если подтвердится трансфер Кармо, будет еще один. Необходимо два [игрока для] усиления, чтобы иметь сбалансированный состав.

Ранее стало известно, что нападающий «Сан-Паулу» Энрике Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в армейский клуб. По информации «СЭ», сумма трансфера составит 6 миллионов евро.