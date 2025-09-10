Челестини — о конфликте с Мусаевым: «Мы подвели итог, все нормально»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал конфликт с коллегой Мурадом Мусаевым из «Краснодара» после матча 7-го тура РПЛ.

«У меня было решено все после матча. Я еще в туннеле поприветствовал Кордобу. Для меня эта история закончилась с финальным свистком. Мы действительно говорили по телефону — подвели итог, все нормально», — сказал швейцарский специалист.

Ранее Мусаев заявил для «СЭ», что он действительно звонил Челестини обсудить конфликтную ситуацию после матча ЦСКА и «Краснодара».

Матч прошел 31 августа и завершился со счетом 1:1. Нападающий «быков» Джон Кордоба был удален с поля на 56-й минуте.