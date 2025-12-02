Челестини — о контракте с ЦСКА: «У меня есть представители, которые ведут переговоры, меня сейчас беспокоит «Краснодар»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

— Сейчас много разговоров о вашем продлении. Хотите вы сами остаться в ЦСКА?

— Я хочу обыграть «Краснодар».

— А переговоры с руководством о новым контракте?

— У меня есть представители, которые ведут переговоры. ЦСКА дал мне возможность тренировать с июня, с самого начала предсезонки, чтобы у меня была возможность побороться за три титула. Это была моя мотивация приехать сюда. Иначе я бы спокойно сидел бы дома, отдыхал после золотого дубля с «Базелем». Но я приехал сюда помочь клубу. Для меня было важно продолжать побеждать. Я доволен нашей работой и нашими результатами. Произошло много чего за 4-5 месяцев. Но не думаю, что продление моего контракта это самый важный вопрос на сегодняшний день. У меня есть действующее соглашение. Есть разговоры, но меня сейчас беспокоит и волнует — «Краснодар»!

50-летний швейцарский специалист возглавляет армейцев с лета 2025 года. После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.