«Краснодар» — ЦСКА: дата и время начала матча РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 7 декабря

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Краснодар» — ЦСКА можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

07 декабря 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире игру «Краснодар» — ЦСКА показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 18.45 мск. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 17 туров чемпионата России «быки» набрали 37 очков и занимают первое место в таблице, у армейцев — 36 очков и вторая строчка (при равенстве с «Зенитом»)

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