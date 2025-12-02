Челестини — о предстоящем матче с «Краснодаром»: «Это очень сильная команда»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, насколько сильно изменился «Краснодар» за полгода.

— Насколько сильно изменился «Краснодар» за полгода?

— Это очень сильная команда. Она не сильно изменилась, там сильные личности, им не нужно доминировать или хорошо играть, чтобы забить четыре гола. В этом и сложность. Ты можешь провести хороший матч, но проиграть 0:3. А когда они играют хорошо, то очень опасны.

Но мы обыграли «Краснодар» в Суперкубке и были близки, чтобы победить их в Москве в первом круге.

— В матче в Москве у вас был небольшой конфликт с Мусаевым. Удалось его решить?

— Я сразу перевернул страницу после матча. Мы поговорили с ним по телефону и все обсудили. Это футбол. То, что происходит на поле в течение 90 минут, должно оставаться там.

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.