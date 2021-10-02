Александр Ермакович: «Опыт работы в ЦСКА помогает мне, я хорошо знаю эту команду»
Тренер «Краснодара» Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Главный тренер Виктор Гончаренко пропускает матч из-за дисквалификации.
«Опыт работы в ЦСКА, конечно, помогает в подготовке к этому матчу, — сказал Ермакович в эфире «Матч ТВ» Я достаточно хорошо знаю команду ЦСКА, индивидуальные качества игрока. Но на каждую игру у тренерского штаба свои требования, игроки выполняют разные функции. На каждую игру ЦСКА меняет схему, они играют разнообразно. В ЦСКА каждый игрок может доставить неприятности».
Матч ЦСКА — «Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени
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