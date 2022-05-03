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«Говорили, что надо доверять российским игрокам. Вот он шанс». Евсеев — о решении УЕФА

Евсеев заявил, что не видит проблем в расширении РПЛ
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев, ранее работавший в ряде клубов РПЛ, высказал свое мнение по поводу отстранения российских команд от участия в международный турнирах на следующий сезон.

По его словам, появился шанс больше доверять молодым игрокам.

«Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны, — написал Евсеев в Telegram. — Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс.

Иностранцы уедут не все. Решения будут зависеть от каждого конкретного игрока. Но зато не будет ничего искусственного, в том числе ввода игроков в состав. Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились.

Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или наоборот будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор.

Примеров много, как потеряв легионеров, команда не просела в результатах. «Краснодар», «Ростов». Но есть и «Рубин». Когда уехали системообразующие иностранцы, команда с точки зрения психологии не смогла перестроиться. Хотя там игроки из «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Не сказал бы, что одна молодежь играет.

Кстати, иностранцы уже начали говорить, что остаются. Не все, но тем не менее.
Можно переживать, а можно работать. Лучше второе".

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше

Вадим Евсеев
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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