Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев, ранее работавший в ряде клубов РПЛ, высказал свое мнение по поводу отстранения российских команд от участия в международный турнирах на следующий сезон.

По его словам, появился шанс больше доверять молодым игрокам.

«Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны, — написал Евсеев в Telegram. — Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс.

Иностранцы уедут не все. Решения будут зависеть от каждого конкретного игрока. Но зато не будет ничего искусственного, в том числе ввода игроков в состав. Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились.

Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или наоборот будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор.

Примеров много, как потеряв легионеров, команда не просела в результатах. «Краснодар», «Ростов». Но есть и «Рубин». Когда уехали системообразующие иностранцы, команда с точки зрения психологии не смогла перестроиться. Хотя там игроки из «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Не сказал бы, что одна молодежь играет.

Кстати, иностранцы уже начали говорить, что остаются. Не все, но тем не менее.

Можно переживать, а можно работать. Лучше второе".