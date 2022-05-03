Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Конечно, очень обидно. Это безобразие! Запад все время декларирует, что спорт и культура вне политики. Тем не менее, они склоняются к таким жестким мерам. Интерес к футболу снизится. Будем играть в российском чемпионате, может быть, проведем игры с нашими восточными соседями. У «Динамо» хороший стадион, команда заиграла, болельщики стали ходить, и тут такое решение. Такое решение УЕФА вызывает возмущение. Но остается Кубок России, будем ждать его. Этот турнир приобретает более весомый характер теперь», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге Наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.