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Сегодня, 11:59

Агент Николсона рассказал, в каком случае нападающий может покинуть «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, повлияет ли на будущее футболиста отстранение российских команд от турниров под эгидой УЕФА.

«Единственное, о чем думает Шамар сейчас — успешно закончить сезон и выиграть Кубок России. Вы знаете, что у него долгосрочный контракт со «Спартаком». Если санкции УЕФА не повлияют на клуб, то на Шамара они тоже не повлияют. Предложения всегда приходят, когда есть хорошие результаты. В любом случае, решение будет обоюдным», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
0
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