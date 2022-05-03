Агент Николсона рассказал, в каком случае нападающий может покинуть «Спартак»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, повлияет ли на будущее футболиста отстранение российских команд от турниров под эгидой УЕФА.

«Единственное, о чем думает Шамар сейчас — успешно закончить сезон и выиграть Кубок России. Вы знаете, что у него долгосрочный контракт со «Спартаком». Если санкции УЕФА не повлияют на клуб, то на Шамара они тоже не повлияют. Предложения всегда приходят, когда есть хорошие результаты. В любом случае, решение будет обоюдным», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.