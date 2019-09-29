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Евсеев доволен, что «Уфа» не позволила «Рубину» создать голевых моментов

16:12
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).

— Во-первых, играли на выезде. Во-вторых, где-то не довосстановились, хотя не так много футболистов играли на Кубок, — рассказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Соперник заставил обороняться, мы это предлагали. Хотели контратаковать, имели моменты, но их было мало. Самое главное, что мы сопернику не позволили создать моменты стопроцентные.

Рубин — Уфа

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