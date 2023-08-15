Калешин — об интересе «Ахмата»: «Из «Акрона» никуда уходить не собираюсь»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин отреагировал на информацию о том, что его кандидатуру рассматривает «Ахмат» после отставки Сергея Ташуева.

45-летний тренер возглавляет команду из Тольятти с сентября 2022 года.

«Из «Акрона» я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди, у нас отличный коллектив и есть возможность для реализации. Звонили ли из «Ахмата»? Нет. Мы только прилетели домой из Хабаровска, и, честно говоря, вообще только от вас узнал об увольнении Сергея Ташуева, а также о том, что меня рассматривают. Это ерунда», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.