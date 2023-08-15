Экс-председатель комитета по этике РФС Андреев осудил поведение Дзюбы

Бывший председатель комитета по этике РФС Семен Андреев поделился мнением о высказываниях нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Вспоминаю своих учителей, ветеранов футбола — Лев Иванович Яшин, Никита Павлович Симонян. Помню, как у них брали интервью и как они общались с журналистами: это было загляденье. Всегда спокойно и корректно. Если говорить о ситуации с Дзюбой, то такие эмоциональные «взрывы», конечно, не украшают наш футбол. Я такое поведение не приветствую и осуждаю. В каком бы состоянии ни был футболист, он должен себя вести уважительно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Дзюба пропускал игру 4-го тура РПЛ «Локомотива» с «Крыльями» из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После встречи один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

После этого стало известно, что КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту.