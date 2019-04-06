Евгений Кафельников: "Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после матча с ЦСКА"

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что главный тренер красно-белых Олег Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после поражения в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2).

- Если у Кононова есть хоть чуток уважения к себе и к тому, чем он занимается, то он должен был подать в отставку на пост-матчевой прессухе, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Если у Кононова есть хоть чуток уважения к себе и к тому чем он занимается,то он должен был подать в отставку на пост-матчевой прессухе. – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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