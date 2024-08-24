Бушманов: «Без двух ведущих игроков «Зенит» не будет играть в атаку против такого «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Зенита» в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» пока не готов играть с позиции силы, все-таки команда еще строится. В одной игре бой «Зениту» они способны дать, но команда Семака последние шесть лет становилась чемпионом. Поэтому посмотрим, как сложится матч. Мне кажется, что «Зенит» сыграет осторожно, Семак достаточно рациональный тренер. Без двух ведущих игроков он не будет играть в атаку против такого «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.