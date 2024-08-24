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Сегодня, 06:33

Бушманов: «Без двух ведущих игроков «Зенит» не будет играть в атаку против такого «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Зенита» в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» пока не готов играть с позиции силы, все-таки команда еще строится. В одной игре бой «Зениту» они способны дать, но команда Семака последние шесть лет становилась чемпионом. Поэтому посмотрим, как сложится матч. Мне кажется, что «Зенит» сыграет осторожно, Семак достаточно рациональный тренер. Без двух ведущих игроков он не будет играть в атаку против такого «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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