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Бессмертный: «В этом сезоне было тяжелее всего персонально играть против Пиняева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный назвал самого сложного персонального соперника в этом сезоне.

«Против кого из оппонентов по этому сезону было тяжелее всего персонально играть? Наверное, назову Пиняева. Очень быстрый игрок, поэтому пусть будет он», — цитирует Legalbet Бессмертного.

В этом сезоне 20-летний Бессмертный сыграл 4 матча во всех турнирах в сезоне-2024/25, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Бессмертный
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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 - : -
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