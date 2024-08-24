Бессмертный: «В этом сезоне было тяжелее всего персонально играть против Пиняева»

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный назвал самого сложного персонального соперника в этом сезоне.

«Против кого из оппонентов по этому сезону было тяжелее всего персонально играть? Наверное, назову Пиняева. Очень быстрый игрок, поэтому пусть будет он», — цитирует Legalbet Бессмертного.

В этом сезоне 20-летний Бессмертный сыграл 4 матча во всех турнирах в сезоне-2024/25, не отметившись результативными действиями.