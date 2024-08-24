Титов: «Уход Соболева не станет потерей для «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что уход нападающего Александра Соболева из московского клуба не станет потерей для команды.

«Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в свое время и играл без Титова, Тихонова и Аленичева — и ничего. И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не могу. Его уход потерей не будет? В данный момент — нет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.