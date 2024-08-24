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Сегодня, 06:49

Титов: «Уход Соболева не станет потерей для «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что уход нападающего Александра Соболева из московского клуба не станет потерей для команды.

«Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в свое время и играл без Титова, Тихонова и Аленичева — и ничего. И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не могу. Его уход потерей не будет? В данный момент — нет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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3
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 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
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