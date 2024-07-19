Алдонин — о матче ЦСКА с «Ростовом»: «Хотелось бы начать сезон с победы, но это будет непростая задача»
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
«У «Ростова» планы на игру такие же, как у ЦСКА. Это очень непростой соперник, тем более это выездной матч. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, но это будет крайне непростая задача», — сказал Алдонин «СЭ».
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.
Денис Сафронов
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|Динамо
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|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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11
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12
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14
|Химки
|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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