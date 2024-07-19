Алдонин — о матче ЦСКА с «Ростовом»: «Хотелось бы начать сезон с победы, но это будет непростая задача»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

«У «Ростова» планы на игру такие же, как у ЦСКА. Это очень непростой соперник, тем более это выездной матч. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, но это будет крайне непростая задача», — сказал Алдонин «СЭ».

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.

Денис Сафронов