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Сегодня, 11:50

Алдонин — о матче ЦСКА с «Ростовом»: «Хотелось бы начать сезон с победы, но это будет непростая задача»

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

«У «Ростова» планы на игру такие же, как у ЦСКА. Это очень непростой соперник, тем более это выездной матч. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, но это будет крайне непростая задача», — сказал Алдонин «СЭ».

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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