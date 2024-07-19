Терехин: «Может, Черышев окажется у отца в «Шиннике»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о том, где может продолжить карьеру форвард Денис Черышев.

«Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву. Последние сезоны он выступал в серии Б. У него постоянно травмы. Скорее всего, это отпугивает ведущие команды чемпионата России. Может, мы его увидим в первой лиге, окажется у отца в «Шиннике».

Хороший контракт в РПЛ ему никто не даст. За меньшие деньги, наверное, он не поедет. Какие команды РПЛ он бы мог усилить? Если он будет в форме, то он даже первую семерку не усилит. Ему было бы тяжеловато конкурировать, потому что у лидеров РПЛ сильные легионеры.

Усилил бы команды из второй восьмерки: «Химки», «Факел», «Динамо» Махачкала, но ему, наверное, эти клубы неинтересны", — приводит слова Терехина Legalbet.

33-летний россиянин покинул предыдущий клуб «Венеция» на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Отец Черышева Дмитрий Черышев возглавляет ярославский «Шинник».