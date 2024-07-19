Терехин: «Может, Черышев окажется у отца в «Шиннике»
Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о том, где может продолжить карьеру форвард Денис Черышев.
«Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву. Последние сезоны он выступал в серии Б. У него постоянно травмы. Скорее всего, это отпугивает ведущие команды чемпионата России. Может, мы его увидим в первой лиге, окажется у отца в «Шиннике».
Хороший контракт в РПЛ ему никто не даст. За меньшие деньги, наверное, он не поедет. Какие команды РПЛ он бы мог усилить? Если он будет в форме, то он даже первую семерку не усилит. Ему было бы тяжеловато конкурировать, потому что у лидеров РПЛ сильные легионеры.
Усилил бы команды из второй восьмерки: «Химки», «Факел», «Динамо» Махачкала, но ему, наверное, эти клубы неинтересны", — приводит слова Терехина Legalbet.
33-летний россиянин покинул предыдущий клуб «Венеция» на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Отец Черышева Дмитрий Черышев возглавляет ярославский «Шинник».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -