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Сегодня, 18:40

Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о том, есть ли в ЦСКА на данный момент кризис российских футболистов.

«Считаю, что в ЦСКА нет никого кризиса российских игрков. То, что в сборную вызвали восемь спартаковцев, это не показатель. Карпин просто смотрит разных игроков для национальной команды и использует разные варианты связок молодых футболистов. Поэтому о каком-то затяжном кризисе я бы сейчас не стал говорить точно.

Не знаю, могли ли вызвать в сборную Облякова, Заболотного и Мухина. Может, кто-то из них сейчас травмирован, а кто-то просто не в обойме, не могу сказать, но сейчас время экспериментов. Результаты на сборную не давят и можно просматривать молодых игроков на перспективу», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

3 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный список футболистов, которые могут принять участие в ноябрьском сборе национальной команды. В него вошел только один футболист ЦСКА — нападающий Федор Чалов.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-v-tsska-net-krizisa-rossiyskikh-futbolistov-1404359/
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Арсен Захарян

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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