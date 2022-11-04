Алдонин: «Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил выступление нападающего «армейцев» Федора Чалова в нынешнем сезоне.

«Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это все журналистские шаблоны. ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится наверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» — фаворит по мастерству своих футболистов, но «армейцы» тоже имеют хороших игроков — есть Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков демонстрируют очень хороший уровень футбола.

Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Федор или нет, надо будет говорить в конце сезона. Судить будут по статистике — сколько он забил, отдал и какое место займет ЦСКА», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.