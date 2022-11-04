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Сегодня, 19:10

Алдонин: «Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил выступление нападающего «армейцев» Федора Чалова в нынешнем сезоне.

«Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это все журналистские шаблоны. ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится наверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» — фаворит по мастерству своих футболистов, но «армейцы» тоже имеют хороших игроков — есть Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков демонстрируют очень хороший уровень футбола.

Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Федор или нет, надо будет говорить в конце сезона. Судить будут по статистике — сколько он забил, отдал и какое место займет ЦСКА», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ne-schitayu-chto-chalov-nakhoditsya-v-teni-legionerov-on-nachal-igrat-vo-vzroslyy-stabilnyy--1404371/
Евгений Алдонин
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
0
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1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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