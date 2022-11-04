Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Глушаков: «Поговорили с Гогниевым, нормально все. Конфликта в команде нет»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «СЭ» о своем физическом состоянии.

— Как моя форма? Физическая нормально, но есть небольшой ушиб. Из-за этого не играю? Да.

— Решены ли вопросы со Спартаком Артуровичем?

— Поговорили, нормально все. Конфликта в команде нет. Увидите ли меня на поле в этом году? Думаю, еще пару дней и все. Попали пяткой в икру, из-за этого гематома.

— Как на команде скажется дисквалификация Гогниева?

— Это не позитивный момент, посмотрим.

— Будете поддерживать форму в медиалиге?

— Если надо будет и Игры закончатся, можно будет побегать. Пока сейчас есть основные игрывал.

— За счет чего «Химки» сегодня могу прервать серию без побед?

— Просто собраться и боеспособным коллективом выиграть. Без меня он не боеспособный? Нет незаменимых, — сказал «СЭ» Глушаков.

Сегодня «Химки» сыграют с «Оренбургом» в матче 16-го тура чемпионата России. Начало — в 19.00 мск.

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Еще круче было бы догнать и обойти»: Овечкин добрался до великого рекорда Хоу
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Сочи» и «Спартак» — примерно равные команды, легкой игры для красно-белых не будет»

Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости