Глушаков: «Поговорили с Гогниевым, нормально все. Конфликта в команде нет»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «СЭ» о своем физическом состоянии.

— Как моя форма? Физическая нормально, но есть небольшой ушиб. Из-за этого не играю? Да.

— Решены ли вопросы со Спартаком Артуровичем?

— Поговорили, нормально все. Конфликта в команде нет. Увидите ли меня на поле в этом году? Думаю, еще пару дней и все. Попали пяткой в икру, из-за этого гематома.

— Как на команде скажется дисквалификация Гогниева?

— Это не позитивный момент, посмотрим.

— Будете поддерживать форму в медиалиге?

— Если надо будет и Игры закончатся, можно будет побегать. Пока сейчас есть основные игрывал.

— За счет чего «Химки» сегодня могу прервать серию без побед?

— Просто собраться и боеспособным коллективом выиграть. Без меня он не боеспособный? Нет незаменимых, — сказал «СЭ» Глушаков.

Сегодня «Химки» сыграют с «Оренбургом» в матче 16-го тура чемпионата России. Начало — в 19.00 мск.