Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о своей работе и высказался о давлении на арбитров.

— Смотришь, одна игра прошла без ошибок, — сказал Хачатурянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер». — Потом вторая... Третья... Такие ошибки — почему? Тебе начинают звонить, говорить про заговоры.

Помните разговоры о том, «чей я человек»? Сначала «Газпром». Потом «Динамо». Потом «человек Гинера». Общение с Федуном. Ни одной верной.

Я понимал, как человек непубличный, в какой-то момент мне придется переступить эту черту. Ты не можешь что-то делать все время и не делать это достоянием людей. Наверное, это было самым трудным в решение заняться российским судейством. Но у меня были и более серьезные вызовы в жизни.

Акционеры основных клубов выразили мне доверие. Оно вылилось в джентльменское соглашение, что работа судейского корпуса в течение года не будет обсуждаться в прессе. Нужно снять давление с судей. Потом что накал был максимальным.

К сожалению, вынужден констатировать, что этот накал не упал. Если не сказать больше.