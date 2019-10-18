«Этому парню точно есть что сказать на поле». «Ростов» — о форме Мамаева
10:26
«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировок команды с участием полузащитника команды Павла Мамаева.
— Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво, — подписал фотографии «Ростов». — Этому парню точно есть что сказать на поле.
После освобождения из тюрьмы в начале октября Мамаев подписал контракт с «Ростовом», который будет действовать до 30 июня 2021 года.
Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво?— Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019
Этому парню точно есть что сказать на поле ? pic.twitter.com/QujIFvncQ0
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