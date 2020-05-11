«Это не выход». Капитан «Спартака» против досрочного завершения сезона

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение о возможном завершении сезона в Тинькофф — РПЛ.

— Мое личное мнение: досрочное завершение сезона это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих доиграть чемпионат, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров. Для «Спартака», на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому — да, я за то, чтобы доиграть. Плюс Кубок России. Хотелось бы его тоже доиграть. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки. (Дмитрий Зеленов)

В пятницу, 15 мая, состоится заседание Исполкома РФС. В повестке дня будет обсуждаться ситуация в российском футболе в связи с пандемией коронавируса.

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