РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Это не выход». Капитан «Спартака» против досрочного завершения сезона

00:00
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение о возможном завершении сезона в Тинькофф — РПЛ.

— Мое личное мнение: досрочное завершение сезона это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих доиграть чемпионат, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров. Для «Спартака», на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому — да, я за то, чтобы доиграть. Плюс Кубок России. Хотелось бы его тоже доиграть. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки. (Дмитрий Зеленов)

В пятницу, 15 мая, состоится заседание Исполкома РФС. В повестке дня будет обсуждаться ситуация в российском футболе в связи с пандемией коронавируса.

Полностью интервью с Джикией читайте здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7921
Все опросы
РПЛ и досрочное завершение: как в этом случае справедливо определить участников еврокубков?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Прямой эфир
Прямой эфир