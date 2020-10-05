Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач дал понять, что пока не собирается возвращаться к тренерской работе. Бувач входил в штаб Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.

«Я пришел в «Динамо», потому что у меня была мотивация попробовать что-то новое, — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. — Стану ли я опять тренировать? Если в один прекрасный день мне позвонит «Барселона», может, я и вернусь. У меня много предложений до перехода в «Динамо». Не буду говорить их».

«На самом деле работа спортивным директором не так сильно отличается от тренерской, — заметил также специалист. — Да, я не на поле, не веду тренировки, не подсказываю футболистам, куда бежать. Но во всех клубах, где я работал раньше, я постоянно был в контакте с менеджерами, руководителями, имел голос во всех важных обсуждениях».