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Судейство

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ЭСК: Турбин ошибочно не удалил Сиссе из «Урала» в матче с «Ростовом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала решения арбитра Евгения Турбина в матче «Ростов» — «Урал» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

Как говорится в заявлении РФС, комиссия признала правильным решение Турбина не назначать пенальти в ворота «Урала» на 57-й минуте. Также ЭСК считает, что главный арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 10-й минуте, верно засчитал гол «Урала» на 17-й минуте и правильно не показал вторую желтую карточку и не удалил с поля Мингияна Бевеева из «Урал» на 63-й минуте.

Однако, по решению комиссии, Турбин ошибочно не удалил в матче Ибраиму Сиссе из «Урала» на 45-й минуте.

В понедельник «Ростов» направил письмо в ЭСК с просьбой рассмотреть 11 моментов матча с «Уралом», в которых судья, по мнению желто-синих, принял неверные решения.

«Ростов» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 13 очков — 12-е место.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/4203
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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