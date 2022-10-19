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Сегодня, 18:35

Федотов рассказал о плане игры против пары Промес — Соболев

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Соболев после гола в ворота ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, каким был план игры против пары топ-бомбардиров «Спартака» — Квинси Промеса и Александра Соболева.

— Что вы придумали против связки Промес — Соболев?

— Это была командная работа. Нужно было убрать подготовленные передачи с фланга. Плюс не дать разбежаться Промесу. Пару раз мы упустили. Был эпизод в первом тайме, когда соперник быстро атаковал с левого фланга и Промес нанес один из четырех ударов «Спартака» в этом матче. А потом — гол. С такими оппонентами нужно сохранять концентрацию по ходу всего матча.

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— Соболев забивает в семи матчах подряд, и это впервые с 1955 года, когда у игрока «Спартака» такая голевая серия. Готовясь к игре, вы учитывали такой его кураж? На что в его действиях просили своих футболистов обратить особое внимание?

— Конечно, учитывали. Что отличает нынешнего Соболева — игра вторым темпом: он отходит в глубину поля, он очень хорошо участвует в созидательных действиях, цепляется за мячи, у него есть голевые передачи. Мы должны были действовать очень плотно и компактно.

Говорили и о том, что Соболев опасен на «втором этаже». Одной из задач было не дать сопернику организоваться и сделать нацеленные передачи. Естественно, это требовало серьезной работы в своей штрафной. Но он показал свои лучшие качества на пространстве, убежал один в один — здесь мы немного недоработали.

Матч ЦСКА — «Спартак» в рамках 13-го тура РПЛ завершился вничью 2:2.

Александр Соболев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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