ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга в матче против «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) оценила действия арбитра Инала Танашева в матче «Краснодар» — «Ахмат» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

Комиссия единогласно не удовлетворила обращение «Ахмата» и Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По мнению ЭСК, судья правильно удалил защитника грозненцев Усмана Ндонга после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Ндонг на 81-й минуте дважды ударил хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна плечом.

«Усман Ндонг виновен в агрессивном поведении. Он дважды ударил плечом в агрессивной манере игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна без борьбы за мяч. Судья верно вынес красную карточку игроку «Ахмата» за агрессивное поведение и желтую карточку игроку «Краснодара» за неспортивное поведение», — говорится в тексте мотивировки решения.

Ранее «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга. Сам Эдуард заявил, что готов на прохождение полиграфа, чтобы доказать свою невиновность.