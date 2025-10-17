ЭСК поддержала решение судьи Цыганка назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Акроном»

ЭСК признала верным решение судьи Сергей Цыганка назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Эпизод произошел на 92-й минуте встречи. Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

«Контакт мяча с рукой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела», — говорится в мотивировке комиссии.

«Зенит» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» с 8 очками — на 13-й строчке.