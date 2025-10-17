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Судейство

17 октября 2025, 17:29

ЭСК: судья Чистяков правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» и не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА

Руслан Минаев
Судья Артем Чистяков в окружении игроков «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) оценила действия главного арбитра Артема Чистякова в матче ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

Комиссия не удовлетворила два момента по обращению красно-белых.

В первом эпизоде судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. На 8-й минуте хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш сфолил на нападающем армейцев Алеррандро. ЭСК приняла решение большинством голосов.

«Игрок команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в её пределы.

ВАР правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол ВАР, поскольку данное решение является фактическим — не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре ВАР, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения», — говорится в тексте мотивировки.

Во втором эпизоде судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за нарушение полузащитника армейцев Энрике Кармо на хавбеке «Спартака» Наиле Умярове на 70-й минуте матча. Решение принято ЭСК единогласно.

«Игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере», — говорится в мотивировке решения.

Источник: РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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