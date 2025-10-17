ЭСК: судья Чистяков правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» и не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) оценила действия главного арбитра Артема Чистякова в матче ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре РПЛ.
Комиссия не удовлетворила два момента по обращению красно-белых.
В первом эпизоде судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. На 8-й минуте хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш сфолил на нападающем армейцев Алеррандро. ЭСК приняла решение большинством голосов.
«Игрок команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в её пределы.
ВАР правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол ВАР, поскольку данное решение является фактическим — не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре ВАР, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения», — говорится в тексте мотивировки.
Во втором эпизоде судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за нарушение полузащитника армейцев Энрике Кармо на хавбеке «Спартака» Наиле Умярове на 70-й минуте матча. Решение принято ЭСК единогласно.
«Игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере», — говорится в мотивировке решения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0