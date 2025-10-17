ЭСК: судья Чистяков правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» и не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) оценила действия главного арбитра Артема Чистякова в матче ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

Комиссия не удовлетворила два момента по обращению красно-белых.

В первом эпизоде судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. На 8-й минуте хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш сфолил на нападающем армейцев Алеррандро. ЭСК приняла решение большинством голосов.

«Игрок команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в её пределы.

ВАР правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол ВАР, поскольку данное решение является фактическим — не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре ВАР, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения», — говорится в тексте мотивировки.

Во втором эпизоде судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за нарушение полузащитника армейцев Энрике Кармо на хавбеке «Спартака» Наиле Умярове на 70-й минуте матча. Решение принято ЭСК единогласно.

«Игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере», — говорится в мотивировке решения.