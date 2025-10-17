Эксперты «Локомотива» приняли участие в создании серии «ПинКод 2.0» проекта «Смешарики»

Новая серия «ПинКода 2.0» называется «Трава на стадионе». В ее создании помимо традиционной команды мультипликаторов приняли участие эксперты из ФК «Локомотив».

Из выпуска Смешарики (и их юные поклонники) узнают, как вырастить газон, при чем тут иммунитет, какой транспорт нужен на поле и кто такой агротехник.

Помогите любимым героям пройти игру!

Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1

0+

2Vfnxwb5aRn