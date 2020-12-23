Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Динамо» по поводу судейства Виталия Мешкова в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:2).

По мнению комиссии, Мешков принял верные решения во всех трех спорных эпизодах. ЭСК отмечает, что полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулев находился в положении вне игры в эпизоде на 6-й минуте матча, в связи с чем судья правильно отменил забитый динамовцами гол.

Комиссия сочла действия полузащитника «Динамо» Николы Моро на 27-й минуте встречи «усиливающими последствия незначительного контакта с соперником» и посчитала, что арбитр верно не назначил пенальти.

По мнению комиссии, гол «Сочи» на 70-й минуте матча засчитан правильно, поскольку эксперты не посчитали нарушением правил эпизод с падением форварда бело-голубых Сильвестра Игбуна в центре поля во время развития результативной атаки сочинцев.

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2020/21 с 33 очками, «Динамо» идет на 6-й строчке с 30 очками.