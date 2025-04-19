Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:50

ЭСК РФС признала верным решение Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита» по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

На 48-й минуте игры арбитр Павел Кукуян не назначил 11-метровый за фол полузащитника «быков» Александра Черникова на футболисте сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар». Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (50 баллов) занимает второе место.

Источник: https://rfs.ru/news/222221
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Белый дом опубликовал информацию об «истинном происхождении» COVID-19
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Кравцов объявил о введении общего расписания для школ с 1 сентября
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Гендиректор «Химок» Брехов — о матче с «Зенитом»: «Не представляю, что дубль играл бы два матча за двое суток»
На матч «Акрон» — «Спартак» реализовано 8 тысяч билетов
«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
«Динамо» реализовало около 15 тысяч билетов на матч с «Рубином»
Гендиректор «Химок» Брехов о бойкоте игроков: «Ситуация не вышла из-под контроля»
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гендиректор «Химок» Брехов о бойкоте игроков: «Ситуация не вышла из-под контроля»

«Динамо» реализовало около 15 тысяч билетов на матч с «Рубином»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости