«Динамо» реализовало около 15 тысяч билетов на матч с «Рубином»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Рубина».

«На игру с «Рубином» уже реализовано около 15 000 билетов. Этот матч будет посвящен празднованию 102-летия «Динамо», зрителей ждет масштабная развлекательная программа, шоу, много активностей и, в частности, две автограф-сессии — Константина Тюкавина и блогера, нашего болельщика Германа Попкова. А еще у нас действует специальная акция для тех, кто ранее не бывал на наших играх на «ВТБ Арене» — по промокоду 1923 можно получить билет по праздничной цене 102 рубля», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч пройдет в воскресенье, 20 апреля, в 14.00 (мск) на «ВТБ Арене».