«Сочи» — «Крылья Советов»: гости выигрывают после первого тайма

«Крылья Советов» после первого тайма обыгрывают «Сочи» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник самарцев Иван Олейников.

В конце первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота сочинцев, но изменил решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max